Der Fall einer jungen Syrerin, der in der Schweiz seit Langem für großes Aufsehen gesorgt hat, ist heute juristisch abgeschlossen worden.

Die hochschwangere Frau hatte während der Rückführung von 36 Flüchtlingen nach Italien durch Schweizer Grenzwächter unter Schmerzensrufen ihr Kind verloren. Der 58-jährige Einsatzleiter wurde deshalb nun vom Militärappellationsgericht in Zürich wegen Körperverletzung und Nichtbefolgung von Dienstvorschriften zu einer bedingten Geldstrafe von umgerechnet 20.000 Euro verurteilt. 2017 hatte ihn ein Militärgericht zu einer Haft von 7 Monaten und einer Geldstrafe von fast 8.000 Euro auf Bewährung verurteilt.



Nach dem Urteil wandte sich der Angeklagte erstmals nach dem Vorfall von 2014 dem Opfer und ihrem Ehemann zu. "Was passiert ist, tut mir so leid. Ich wollte das nicht", sagte er nach Angaben der Baseler Zeitung. Der Ehemann fragte zurück, warum er nichts getan habe. An die Frau gewandt, die heute in Deutschland lebt, fügte er demnach hinzu, er habe ihr schon lange sagen wollen, dass er einen Fehler gemacht habe. Doch erst nach der Urteilsverkündung sei das möglich gewesen. Die 26-Jährige verweigerte dem Bericht zufolge unter Tränen die Entschuldung, das bringe ihr ihre Tochter auch nicht zurück.



Der Vorfall trug sich in dem Ort Brig zu. Wie die Zeitung Der Bund berichtet, hatte sich die damals 22-Jährige unter Schmerzen auf eine Holzpritsche gelegt. Sie blutete und verlor Fruchtwasser. Der Ehemann bat mehrefach Grenzwächter um Hilfe. Die Frau musste zum nächsten Zug getragen werde, doch selbst da ließ der Einsatzleiter keine Hilfe kommen, sondern verlangte von den Geflüchteten, in den Zug einzusteigen. Der Richter im ersten Verfahren hatte darauf hingeweisen, dass der Mann womöglich einen "gewissen Druck" verspürt haben dürfte, die Rückführung zeitgerecht durchzuführen.



Über die Motive wurde in der Schweiz lange diskutiert. Gleichgültigkeit, mangelnde Ausbildung, Überforderung, auch Rassismus wurde vermutet. Der Gerichtspräsident erklärte, laut Baseler Zeitung: "Der Hund ist wohl in der Routine begraben, in der Gewohnheit."