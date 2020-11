In der Schweiz entscheiden die Bürger heute über eine strengere Haftung von Unternehmen bei Verstößen im Ausland.

Diese sollen nach der Gesetzesinitiative etwa für Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen entlang ihrer Lieferketten vor Schweizer Gerichten belangt werden können. Umfragen zufolge deutete sich eine Zustimmung an. Die Schweiz müsste dann eines der weltweit schärfsten Lieferkettengesetze einführen. Die Regierung in Bern lehnt den Vorstoß als zu weitreichend ab.



Bei einer zweiten Volksabstimmung geht es um ein Verbot, Geld in die Produktion von Kriegswaffen zu investieren. Konkret soll etwa der Nationalbank und Stiftungen untersagt werden, Rüstungsfirmen zu finanzieren, beispielsweise durch den Kauf von Aktien.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.