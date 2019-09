Die Menschen in der Schweiz können in einer Volksabstimmung darüber entscheiden, ob ihr Land bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll.

Die dafür nötigen 120.000 Unterschriften hat die Gletscher-Initiative innerhalb von nur fünf Monaten zusammenbekommen. Zu ihren Forderungen gehört, den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern und auf fossile Brennstoffe wie Öl und Benzin ab 2050 zu verzichten. In der Initiative engagieren sich Umweltorganisationen, Wissenschaftler, Kirchen, Landwirtschaft, Wirtschaft, Grüne, Sozialdemokraten und Bürgerliche.



Der Schweizer Bundesrat hat auf den sich abzeichnenden Erfolg der Initiative bereits reagiert und seinerseits beschlossen, das Land bis 2050 klimaneutral zu machen. Konkrete Maßnahmen wurden allerdings noch nicht vereinbart. Ein dezidiertes Verbot fossiler Brennstoffe beispielsweise ist in dem Beschluss nicht enthalten.