In der Schweiz entscheiden die Wählerinnen und Wähler heute über ein Verfassungsgesetz für ein landesweites Verhüllungsverbot.

Der Gesetzesvorschlag aus dem Umfeld der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei sieht vor, dass niemand sein Gesicht an öffentlichen Orten verdecken darf, also etwa auf der Straße, bei Behörden oder in Fußballstadien. Erlaubt wären nur wenige Ausnahmen, beispielsweise aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit oder des Brauchtums wie der Fasnacht. Die Regel würde auch für Touristen gelten. Umfragen zufolge haben die Befürworter der sogenannten "Burka-Initiative" einen leichten Vorsprung. Die Schweizer Regierung, das Parlament und alle großen Parteien außer der SVP haben sich gegen den Gesetzesvorschlag ausgesprochen.

