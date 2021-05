Wegen sinkender Corona-Zahlen lockert die Schweiz weitere Beschränkungen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können Restaurants ab kommender Woche wieder Gäste in Innenräumen bewirten. Die Außengastronomie ist bereits seit Längerem geöffnet. Bei Privatveranstaltungen dürfen sich statt zehn künftig 30 Menschen in Innenräumen treffen, im Freien sind es 50.



Frankreich will wegen der Ausbreitung der sogenannten indischen Corona-Variante eine verpflichtende Quarantäne für Reisende aus Großbritannien einführen. Details würden bald angekündigt, sagte ein Regierungssprecher. Seit vergangener Woche sind in Frankreich Außengastronomie, Kultureinrichtungen und Geschäfte wieder geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.