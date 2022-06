Der Schweizer Luftraum ist seit heute früh für Verkehrsflugzeuge gesperrt. (IMAGO / Pius Koller)

Grund sei eine Netzwerkstörung bei der Flugsicherung gewesen, teilte das zuständige Unternehmen Skyguide in Genf mit. Man gehe nicht von einen Cyberangriff aus. Aufgrund der IT-Probleme konnten an den Flughäfen in Zürich und Genf keine Starts und Landungen erfolgen. Anfliegende Maschinen wurden auf Airports in den Nachbarländern umgeleitet.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.