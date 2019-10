Nach der Parlamentswahl in der Schweiz fordern die Grünen eine Beteiligung an der Regierung.

Diesen Anspruch formulierte die Vorsitzende der "Grünen Partei der Schweiz", Rytz, nach dem gestrigen Erfolg bei den Nationalratswahlen. Dort hatte die Partei um sechs Punkte zugelegt und 13,2 Prozent erreicht. Sie ist damit die viertstärkste Kraft im neuen Parlament.



In der Schweiz ist es Tradition, dass die vier stärksten Parteien zusammen den Bundesrat bilden, also die Regierung. Damit ein Vertreter der Grünen in dieses Gremium einziehen kann, müsste einer der sieben derzeitigen Bundesräte zurücktreten.



Gestern hatte auch die zweite grüne Partei des Landes, die Grün-Liberalen, Gewinne verbucht. Stärkste Kraft blieb die rechtsgerichtete Schweizer Volkspartei.