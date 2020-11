Schweizer Firmen können auch künftig nicht in der Schweiz für Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen im Ausland haftbar gemacht werden.

In einer Volksabstimmung scheiterte die so genannte Konzernverantwortungsinitiative. Zwar sprachen sich 50,7 Prozent der Bürger für die Initiative aus. Die ebenfalls erforderliche Mehrheit der Kantone wurde aber verfehlt. Die Initiatoren hatten verlangt, dass Schweizer Unternehmen auch im Ausland Menschenrechte und internationale Umweltstandards achten müssen, auch bei ausländischen Tochterunternehmen und wirtschaftlich abhängigen Zulieferern.



Ebenfalls abgelehnt wurde die so genannte Kriegsgeschäfteinitiative, mit der erreicht werden sollte, dass die Schweizer Notenbank SNB sowie die Altervorsorge-Institutionen des Landes Produzenten von Kriegsmaterial nicht mehr finanzieren dürfen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.