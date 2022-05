Rechtsterrorismus

Reinhard Schulze, emerierter Professor von der Universität Bern. (Archivbild) (imago / Reiner Zensen )

Die geringe mediale Aufmerksamkeit für den "terroristischen Wiedergänger" des rechtsextremen Attentäter von Norwegen 2011 irritiere maßlos, schrieb er auf Twitter. In der Person des inzwischen angeklagten Verdächtigen zeige sich, "welche Gefährdung der sich selbst ermächtigende rassistische, religiös verquaste Ultranationalismus darstellt." In Norwegen hatte ein islamfeindlich und rechtsextremistisch motivierter Attentäter vor elf Jahren im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Bombe getötet und anschließend auf der Insel Utöya weitere 69 Menschen erschossen.

US-Präsident Biden will heute nach Buffalo im Bundesstaat New York reisen. Ein 18-jähriger Weißer hatte in einem Supermarkt dort zehn Menschen erschossen. Die meisten Opfer waren Afroamerikaner. Der Attentäter wird wegen Mordes angeklagt. Ein Haftrichter entschied, dass er nicht auf Kaution freikommen kann.

Manifest ins Netz gestellt

Das FBI geht von einem Hassverbrechen und von rassistisch motiviertem Extremismus aus. In einem ideologischen Manifest im Internet, das ihm zugeschrieben wird, äußerte der 18-Jährige radikales Gedankengut. So spricht er von der Verschwörungstheorie des "Großen Bevölkerungsaustauschs" und von "Weißem Völkermord" ähnlich den Wahnvorstellungen der Attentäter von 2019 auf einen Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas oder auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch. Als Inspiration nannte er zum Beispiel auch den Attentäter, der 2015 in South Carolina neun Schwarze in einer Kirche tötete.

Auf der ersten Seite findet sich das rechtsextremistische Symbol des "Sonnenrads" beziehungsweise der "schwarzen Sonne". Laut New York Times beschuldigt er europäische Männer, sich "ethnisch ersetzen" zu lassen und beklagt die Vielfalt in Amerika. Menschen, die nicht als Weiß wahrgenommen werden, "sollten gehen, solange sie noch können". Experten zufolge besteht das Manifest aus einem "Sammelsurium aller verrückten Ideen der weißen Vorherrschaft".

Live im Internet übertragen

Den Ausführungen zufolge wählte der Täter Buffalo aus, weil es das von seinem Wohnort aus gesehen nächstgelegene Gebiet im Bundesstaat New York mit dem größten Anteil an Schwarzen Einwohnern sei.

Die Tat hatte er zunächst live in einem sozialen Netzwerk übertragen. Die Übertragung wurde aber vom Anbieter nach wenigen Minuten abgebrochen. Vor Gericht plädierte der 18-Jährige auf nicht schuldig. Falls er verurteilt werden sollte, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Begnadigung.

Schüsse auf Kirche in Laguna Woods

Am Sonntag hat in den USA erneut ein Angreifer das Feuer auf Menschen eröffnet. Durch die Schüsse in einer Kirche in Laguna Woods im US-Bundesstaat Kalifornien wurde mindestens eine Person getötet. Fünf weitere wurden verletzt, vier davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Anwesende Gläubige konnten den Angreifer überwältigen. Die mutigen Menschen hätten ein noch schlimmeres Blutvergießen verhindert, sagte ein Polizeisprecher. Der Hintergrund des Angriffs ist unklar. Die Gemeinde ist taiwan-stämmig; der Täter hat den Polizeiangaben zufolge ebenfalls asiatische Wurzeln.