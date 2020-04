In der Ukraine gibt es noch immer Schwelbrände in der Region rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl.

Nach Angaben des Katastrophenschutzdienstes wurde die Zahl der Einsatzkräfte noch einmal verdoppelt. Demnach löschen inzwischen rund 1.400 Feuerwehrleute die Brandherde in der Sperrzone und ziehen Brandschutzschneisen. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten.



In dem Gebiet nahe Tschernobyl waren vor mehr als zwei Wochen mehrere Schwelbrände ausgebrochen. Die internationale Ärzteorganisation zur Verhinderung eines Atomkriegs warnte vor einer Verharmlosung der Lage. Es gebe radioaktive Wolken über der Ukraine. Bei ungünstiger Wetterlage könne auch der Rest Europas davon betroffen sein. Die gemessenen Strahlenwerte seien zwar noch keine relevante Gefahr für die Bevölkerung. Es könnten aber auch deutlich stärker verseuchte Teile der Sperrzone in Brand geraten.