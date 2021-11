Bund und Länder Schwellen für härtere Corona-Maßnahmen vereinbart

Die Bundesländer wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht solle bei Kontakt zu vulnerablen Personen gelten, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Wüst, im Anschluss an Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel. Bund und Länder beschlossen zudem, dass bei Überschreitung bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen gelten.

18.11.2021