In Ost-Jerusalem hat ein Attentäter sein Fahrzeug in eine Menschenmenge gesteuert. (AFP / AHMAD GHARABLI)

Ein Kind sei an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben, teilte ein Krankenhaussprecher mit. Der Attentäter hatte sein Auto an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gesteuert. Er wurde erschossen. Premierminister Netanjahu kündigte schärfere Sicherheitsmaßnahmen an. Zugleich ordnete er an, das Haus des Attentäters zu versiegeln und mögliche Mitwisser zu verhaften.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.