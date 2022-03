Eine große rote Rauchwolke vor dem Präfekturgebäude der Region Haute-Corse auf Korsika. (IMAGO / PanoramiC / Gerard Pierlovisi)

In der Inselhauptstadt Ajaccio sowie in den Städten Bastia und Calvi griffen Demonstranten Polizisten unter anderem mit Molotow-Cocktails an, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Polizei setzte Tränengas und Schockgranaten ein. Mehr als 20 Polizisten und mehrere Demonstranten wurden verletzt. In Ajaccio drangen Randalierer in den Justizpalast ein und setzten Papiere in Brand; die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Hintergrund ist der Angriff auf einen prominenten korsischen Häftling. Der wegen Mordes verurteilte Mann wird auf Korsika als Vorkämpfer für die Unabhängigkeit von Frankreich betrachtet. Er war in einem französischen Gefängnis von einem Mithäftling attackiert worden und liegt seitdem im Koma.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.