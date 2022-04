Völlig zerstört: Der Flughafen Tschornobajewka bei Cherson (AFP)

Das berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. Demnach schlugen in der Nähe eines Fernsehsenders mehrere Raketen ein. Weiteres ist noch nicht bekannt.

Am Abend hatte der ukrainische Oberstaatsanwalt mitgeteilt, dass russische Soldaten in Cherson eine pro-ukrainische Kundgebung mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst hätten. Nach Angaben lokaler Behörden haben russische Truppen am Dienstag einen neuen Bürgermeister in der Stadt mit über 290.000 Einwohnern ernannt.

