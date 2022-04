Zerstörungen am Flughafen Tschornobajewka bei Cherson (AFP)

Die im Osten gelegenen Regionen Charkiw und Sumy wurden nach ukrainischen Angaben von der russischen Seite mit Artillerie und Mörsern beschossen, es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben. Angriffe habe es auch in der südlichen Stadt Mykolajiw gegeben. Die ukrainische Armee erklärte, die Luftabwehr habe in der Nähe von Odessa über dem Schwarzen Meer eine gegnerische Drohne abgeschossen. In der von den Invasoren eroberten Hafenstadt Cherson soll es eine Serie von schweren Explosionen gegeben haben. Die russische Agentur RIA teilte mit, in der Nähe eines Fernsehsenders seien mehrere Raketen eingeschlagen.

In Cherson hatten Soldaten zuvor eine pro-ukrainische Kundgebung mit Tränengas und Blendgranaten aufgelöst, nachdem das russische Militär einen neuen Bürgermeister eingesetzt hatte.

