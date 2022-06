Ein ukrainischer Soldat verlässt einen Bunker in der Donbass-Region (Foto vom 6. Juni) (AFP / ARIS MESSINIS )

Ein ukrainischer Armeesprecher erklärte, es gebe intensive Gefechte entlang der gesamten Frontlinie in den Gebieten Luhansk und Donezk. Präsident Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videoansprache, es gebe heftige Straßenkämpfe in der Stadt Sjewjerodonezk. Dennoch halte die ukrainische Armee den russischen Angreifern Stand. Man werde die Stadt trotz der erheblichen Verluste nicht aufgeben, so Selenskyj.

Der Präsident bedankte sich für europäische Waffenlieferungen und nannte explizit Großbritannien. Die britische Regierung hatte zuletzt angekündigt, hochleistungsfähige Raketenwerfer mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern an die Ukraine zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.