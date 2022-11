Immer wieder gibt es Proteste im Iran, wie im im letzten Monat. (Uncredited/UGC/AP/dpa)

Mindestens fünf Teilnehmer an Protesten gegen die Regierung seien getötet worden, hieß es. Zu dem Protest in Dschawanrud kam es bei der Beisetzung von zwei Menschen, die am Vortag bei Kundgebungen getötet worden waren. Auch in der Stadt Piranschahr sollen Einsatzkräfte wahllos auf Demonstranten geschossen haben.

Die Behörden hatten wiederholt ein hartes Vorgehen angekündigt. Im Iran kommt es seit dem Tod einer 22-jährigen Kurdin am 16. September im Gewahrsam der Sittenpolizei immer wieder zu Protesten gegen die Regierung. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern wurden bislang mindestens 360 Menschen getötet.

