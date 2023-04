Aus der sudanesischen Hauptstadt Khartum werden Gefechte gemeldet. (AFP / -)

Die RSF gab an, den Präsidentenpalast und den internationalen Flughafen eingenommen zu haben. Die Armee wies dies zurück. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld am Ausbruch der Gewalt. Internationale Botschaften wiesen das Personal an, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, Perthes, forderte die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen.

Mit den Kämpfen eskaliert ein bereits länger andauernder Machtkampf zwischen dem Militärregime unter General Burhan und der Miliz. Beide Seiten hatten im Jahr 2019 gemeinsam den damaligen Machthaber Baschir gestürzt. Seit einem Putsch des Militärs gegen die Übergangsregierung zwei Jahre später stockt die Eingliederung der RSF in die Armee, die eine der wichtigsten Bedingungen für die Bildung einer Zivilregierung darstellt.

