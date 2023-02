Bachmut im Osten der Ukraine gehört aktuell zu den am stärksten umkämpften Städten. Russische Truppen greifen immer wieder an. (Foto vom 10.02.2023) (dpa / AP/ Libkos)

Das ukrainische Militär teilte mit, trotz starken Artilleriebeschusses seien neue Bodenangriffe der russischen Streitkräfte abgewehrt worden. Das britische Verteidigungsministerium erklärte in seinem täglichen Lagebericht, die Söldnergruppe Wagner habe in den vergangenen Tagen Erfolge in den nördlichen Außenbezirken erzielt. Südlich der Stadt kämen die russischen Truppen dagegen nicht richtig voran.

Seit sieben Monaten stehen sich ukrainische und russische Truppen im Kampf um die inzwischen zerstörte Stadt gegenüber. Nach Angaben der Behörden halten sich dort noch knapp 5.000 Zivilisten auf.

