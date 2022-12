Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Polizist in Thessalonikiin Griechenland einem 16-Jährigen in den Kopf geschossen. Im Zuge des Vorfalls gingen Menschen in Griechenland auf die Straße, um zu protestieren. (Dimitris Tosidis / AP / dpa / Dimitris Tosidis)

Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, kam es dabei zu schweren Ausschreitungen. In Vororten Athens wurde ein Bus angezündet, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. In Thessaloniki sowie auf der Halbinsel Peloponnes blockierten die Jugendlichen vorübergehend Autobahnen und andere wichtige Straßenverbindungen.

Hintergrund ist ein Vorfall in Thessaloniki. Dabei war am Montag ein 16-jähriger Roma von einem Polizisten während einer Verfolgungsjagd in den Kopf geschossen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Beamte wurde festgenommen und wegen Totschlags angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.