Fünf Provinzen sind laut den Behörden betroffen. Sie beeinträchtigten den Flugverkehr unter anderem am Flughafen in Bagdad, hieß es. Zudem führten die Sandstürme zu gesundheitlichen Problemen. Viele litten unter Atembeschwerden und Erstickungsgefahr, hieß es in örtlichen Medien.

Sandstürme kommen im Irak immer häufiger vor. Experten machen den Rückgang von Wasserressourcen im Land für die Zunahme der Stürme verantwortlich.

