Die Nordseeinsel Wangerooge hat durch den Sturm "Zeynep" etwa 90 Prozent ihres Badestrandes eingebüßt. (Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa)

Aus den Niederlanden werden vier Todesopfer gemeldet, aus Großbritannien drei. In Polen kamen zwei Menschen ums Leben, in Belgien und Irland jeweils einer. Der Orkan - in Deutschland hatte er den Namen "Zeynep" - hatte in mehreren Ländern zudem große Schäden angerichtet. Tausende Bäume wurden entwurzelt und Gebäude beschädigt. An der Nordseeküste und in Hamburg gab es eine schwere Sturmflut. Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge wurden etwa 90 Prozent des Badestrandes weggespült. Inzwischen warnt der Deutsche Wetterdienst nur noch vor Sturm- und Windböen in vielen Teilen des Landes. Im Norden Deutschlands und in den nördlichen Landesteilen Nordrhein-Westfalens ist der Bahnverkehr nach wie vor stark eingeschränkt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fahren dort weiterhin keine Züge des Fernverkehrs. Auch der Regionalverkehr falle noch flächendeckend aus.

"Zeynep" war das zweite Orkantief innerhalb weniger Tage. Zuvor waren bereits durch den Sturm "Ylenia" in Deutschland mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht auf Montag ist laut Deutschem Wetterdienst durch das Tief "Antonia" erneut mit schweren Sturmböen zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.