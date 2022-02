Die Nordseeinsel Wangerooge hat durch den Sturm "Zeynep" etwa 90 Prozent ihres Badestrandes eingebüßt. (Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa)

Allein in Deutschland gab es drei Tote. Der Orkan - hierzulande mit dem Namen "Zeynep" - entwurzelte Tausende Bäume und beschädigte zahlreiche Gebäude. An der Nordseeküste gab es eine schwere Sturmflut. Die Deutsche Bahn rechnet noch bis Montagnachmittag mit Beeinträchtigung in mehreren Bundesländern. Ersten Schätzung zufolge verursachte der Orkan versicherte Schäden von mehr als 900 Millionen Euro. Der Sturm sei der intensivste seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) mit.

"Zeynep" war nach "Ylenia" das zweite Orkantief innerhalb von zwei Tagen. Von Sonntag auf Montag ist durch das Tief "Antonia" erneut mit schweren Sturmböen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst gab bereits eine amtliche Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen in Teilen Sachsen-Anhalts aus.

Die versicherten Schäden durch "Ylenia" hatte MSK auf 500 Millionen Euro geschätzt. Die Gesamtschäden sind bei Stürmen in aller Regel höher, zum Teil ganz erheblich.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.