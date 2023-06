Deutscher Wetterdienst

In einigen Bundesländern muss mit schweren Gewittern und Starkregen gerechnet werden. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Keller und Straßen können überflutet werden, was vor allem im nordrhein-westfälischen Sauerland in einzelnen Ortschaften bereits geschehen ist. Auch im Bergischen Land gab es starke Niederschläge. Gefahren entstehen demnach auch durch Hagel oder Blitzeinschlag. In Nordhessen tritt nach Angaben des Wetterdienstes lokal ein extremes Gewitter mit Orkanböen um 140 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen auf.

Außerdem ist im Norden und Westen Deutschlands mit teils extrem heftigem Starkregen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Regenmengen von

30 Liter bis 60 Liter pro Quadratmeter, lokal seien aber auch 100 Liter bis 150 Liter in der Spitze möglich.

