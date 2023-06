Deutscher Wetterdienst

In einigen Bundesländern muss mit schweren Gewittern und Starkregen gerechnet werden. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Betroffen könnten Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sein.

Ein schweres Unwetter gab es bereits in Nordhessen. Dort wurden laut der Polizei Dächer abgedeckt. Etliche Keller seien vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden. Die Feuerwehr müsse zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auch im Sauerland in Nordrhein-Westfalen gab es Überflutungen von Straßen und vollgelaufene Keller.

Vielerorts wurden Veranstaltungen im Freien abgesagt. Auch bei der Deutschen Bahn stellte man sich auf Probleme ein. Reisenden wurde empfohlen, sich im Vorfeld zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Die Gewitter mit heftigem Regen hatten am Nachmittag im Westen und Teilen des Südwestens begonnen. Von dort aus ziehen sie weiter über die Mitte Deutschlands Richtung Osten.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.