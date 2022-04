Deutsche Panzer für die Ukraine? Viele Politikerinnen und Politiker fordern das - und zwar baldmöglichst. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die Unionsfraktion erwägt, einen Antrag im Bundestag zu stellen. Man wolle die Bundesregierung in dieser Krise unterstützen, schreibt der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Wadephul, auf Twitter. Sollte sich Bundeskanzler Scholz bei der Frage von Waffenlieferungen aber nicht bewegen, müsse er dazu in der nächsten Woche mit einem Antrag im Parlament rechnen.

Zuvor hatte die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, auf der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine beharrt. Sie bedauere, dass Scholz nach wie vor nicht sage, was er wolle, sagte die FDP-Politikerin. Die Ukraine brauche jetzt sofort schwere Waffen wie Panzer, um sich verteidigen zu können, sagte Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post". Die komplexen deutschen Panzersysteme könnten ohne Ausbildung jedoch nicht schnell genug eingesetzt werden. Daher solle Deutschland osteuropäische Staaten wie die Slowakei und Polen ermutigen, ihre Panzer sowjetischer Bauart so schnell wie möglich in die Ukraine zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.