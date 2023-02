Cholera-Ausbruch in Malawi (Thoko Chikondi / AP / dpa / Thoko Chikondi)

Seit Ausbruch der Krankheit vor knapp einem Jahr seien über 1.200 Cholera-Todesfälle und knapp 37.000 Infektionen registriert worden, teilte die WHO mit.

Cholera ist in dem südafrikanischen Land bislang immer auf saisonale Ausbrüche während der Regenzeit beschränkt gewesen. Der aktuelle Ausbruch habe sich jedoch über die Trockenzeit hinaus erstreckt, so die WHO. Die Regierung von Malawi habe einen Gesundheitsnotstand ausgerufen, das Gesundheitssystem sei überlastet.

Cholera ist eine bakterielle Darminfektion, die durch unsauberes Trinkwasser oder Lebensmittel übertragen wird. Die Krankheit ist mit Medikamenten gut behandelbar, unbehandelt kann sie zum Tod führen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.