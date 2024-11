Die ukrainische Hafenstadt Odessa war erneut Ziel russischer Angriffe (Archivbild vom 8. November 2024) (Uncredited / Head of the Odesa Reg / Uncredited)

An mehreren Orten seien durch die Einschläge Brände ausgebrochen, teilten die lokalen Behörden mit. Ein Mensch wurde demnach bei dem Angriff getötet. Auch seien mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Zudem sei eine Fernwärmeleitung getroffen worden, so dass ein Heizkraftwerk seine Arbeit habe einstellen müssen. Die russischen Invasoren beschießen systematisch zivile Ziele in dem Nachbarland mit Drohnen und Raketen. Speziell die Energie- und Wärmeversorgung ist im Visier der Angreifer.

Durch die Attacken wurde bereits etwa die Hälfte der ukrainischen Stromerzeugungs-Kapazitäten außer Betrieb gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.