Schwere Sandstürme sorgen für Verkehrs- und Gesundheitsprobleme. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

Wegen der Atemprobleme hätten viele Sauerstoffgeräte benötigt. Das öffentliche Leben in mehreren irakischen Regionen kam teilweise zum Stillstand. An mehreren Schulen fiel der Unterricht aus, Universitäten verlegten Prüfungen. Der Flugverkehr wurde vielfach eingestellt.

Die Wetterbehörde des Landes kündigte an, dass der Staubsturm am Montagabend wieder abflauen sollte. Solche Winde hüllen die Region in eine orangefarbene, dichte Staubwolke. Die Sichtweite beträgt dann teilweise nur wenige Meter. Dächer, Straßen und Autos sind von Sand bedeckt. Die meisten Menschen bleiben drinnen, doch Sand- und Staubpartikel dringen auch in die Wohnungen ein und lösen mitunter Asthmaanfälle aus. Die Atembeschwerden treffen sowohl junge als auch alte Menschen. Zusätzlich steigen derzeit die Temperaturen auf zum Teil über 40 Grad.

"Klimawandel ist für die Behörden auch eine billige Ausrede für ihre Untätigkeit"

Experten bringen die Häufung des Phänomens mit dem Klimawandel in Verbindung. Aber das allein sei nicht der Grund, sagte der Gründer und Geschäftsführer der Umweltgruppe "Nature Iraq", Azzam Alwash, im US-amerikanischen Radiosender NPR, natürlich führe der Klimawandel zu extremeren und häufigeren Wetterlagen. Aber im Irak trügen auch die Behörden eine Mitverantwortung. Sie instrumentalisierten den Klimawandel als "billige Ausrede" für ihre Untätigkeit. Das Land verliere zunehmend Anbauflächen durch Wüstenbildung und Versalzung, erklärte er. Damit hätte man sich schon vor 20 oder 30 Jahren befassen und somit verhindern können, dass die Situation so schlimm wie heute wird.

Alwash zufolge ist es nötig, die Bewässerung zu modernisieren, den Verlust landwirtschaftlicher Flächen zu verringern, die Wüstenbildung einzudämmen und die Weidewirtschaft zu stoppen oder auf bestimmte Gebiete zu beschränken. Die Regierung müsse mehr Palmen pflanzen und Grüngürtel anlegen, sagte er. Es habe 40 Jahre gedauert, die zur jetzigen Misere geführt hätten. Es werde noch viel länger dauern, um sich davon zu erholen. Irakische Beamte seien es gewohnt, zu reagieren und nicht proaktiv zu handeln, kritisierte der Umweltschützer. Er äußerte sich jedoch auch optimistisch, dass Gegenmaßnahmen zu Erfolgen führen könnten. Eines habe er inzwischen gelernt: "Die Natur hat die Fähigkeit sich zu regenerieren. Wir müssen sie nur von den Auswirkungen des Menschen befreien."

Außergewöhnliche Dürre und Trockenheit in der Region

Der Direktor des Klima- und Wasserprogramms am Middle East Institute in Washington, Mohammed Mahmoud, rechnet damit, dass sich die Staubstürme während der Sommersaison weiter ausbreiten. Die Region des Nahen Ostens und Nordafrikas befinde sich inmitten einer außergewöhnlichen Dürre und Trockenheit, schrieb er Anfang Mai in einem Briefing. Als Grund benannte auch er die verringerte Bodenfeuchtigkeit und die trockenen Oberflächenbedingungen im Land. Das sorge für einen perfekten Nährboden für Staubstürme. Nach seinen Worten können Staub- und Sandpartikel so leichter in größeren Mengen von den regionalen Winden wie dem Chamsin, der zu dieser Jahreszeit aufkommt, aufgenommen werden.

Ein Regierungsbeamter warnte jüngst, das Land müsse künftig mit 272 Tagen Staub im Jahr rechnen. Der Experte einer Firma für Risikoanalyse sprach bei Twitter von "rasch zunehmenden Umweltproblemen" im Irak. Diese Sandstürme seien eine Warnung, die weit über dessen Grenzen hinaus gelte. In den vergangenen Jahren hatte es in der Region immer wieder Hitzewellen und lange Dürreperioden gegeben. Laut Schätzungen der Weltbank könnte der Irak bis zum Jahr 2050 rund 20 Prozent seiner Wasserreserven einbüßen.

Sieben Tote in Syrien

Noch stärker war gestern offenbar Syrien betroffen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London traf der Sandsturm vor allem die Provinz Deir al-Zor. Sieben Menschen sollen dort ums Leben gekommen sein. Die starken Winde hätten Bäume entwurzelt und Stromausfälle verursacht.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.