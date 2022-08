Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Unfall mit einem Toten und neun Schwerverletzten ist ein autonomes Testfahrzeug beteiligt gewesen. (dpa/ Simon Adomat)

Ein Mann kam dabei ums Leben, neun weitere Personen wurden schwer verletzt. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall auf einer Bundesstraße in der Nähe von Ulm verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer des autonomen Testautos in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Ob das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt eigenständig fuhr oder vom Fahrer gesteuert wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.