Naturkatastrophe

In der taiwanischen Hauptstadt Taipeh sei das Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 gemessen worden. Dies habe in mehreren Teilen der Stadt zu Stromausfällen geführt, berichten Reporter vor Ort. Nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde löste das Beben auch eine Tsunami-Warnung für die Okinawa-Inseln im Südwesten Japans aus. Es werden Wellen von bis zu drei Metern Höhe befürchtet. Im öffentlichen japanischen Rundfunk wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in höher gelegenen Gebieten in Sicherheit zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.