Der CDU-Politiker Renz ist neuer Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern.

Vor dem Landtag in Schwerin legte er am Vormittag seinen Amtseid ab, nachdem Ministerpräsidentin Schwesig ihn zum neuen Ressortchef ernannt hatte. Renz tritt die Nachfolge seines Parteikollegen Caffier an, der in der vergangenen Woche wegen der sogenannten Waffenkaufaffäre zurückgetreten war.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.