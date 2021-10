In Mecklenburg-Vorpommern ist die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Schwesig für den 15. November anberaumt worden.

Die Koalitionsverhandlungen von SPD und Linken kämen gut voran, teilten die Vertreterinnen beider Seiten, Schwesig und Oldenburg, nach der fünften Gesprächsrunde in Schwerin mit. Diesmal hatten die beiden Parteien ihre Positionen zur Landwirtschaft, Umwelt und zum Klimaschutz besprochen. Weitere Verhandlungsrunden finden heute sowie am Montag und am kommenden Freitag statt. Am 13. November sollen Parteitage von SPD und Linke über den Koalitionsvertrag abstimmen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.