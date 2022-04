Konflikt mit Südkorea

Kim Yo Jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (POOL Reuters)

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, sagte laut Staatsmedien, Nordkorea wolle keinen Krieg. Man werde im Falle eines Angriffs jedoch nukleare Vergeltung üben.

Der südkoreanische Verteidigungsminister Suh Wook hatte am Freitag gesagt, sein Land verfüge über die Fähigkeit, den Ursprungsort von Raketenstarts in Nordkorea präzise und rasch anzugreifen. - Nordkorea hatte in diesem Jahr ungewöhnlich viele und immer leistungsfähigere Raketen getestet.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.