Schwierige Aufarbeitung Die Ermordung der rumänischen Juden

Lange wurde die Judenvernichtung in Rumänien während des Zweiten Weltkrieges tabuisiert. Seit den 2000er Jahren tut sich etwas: In der Schule ist der Massenmord inzwischen Thema, Mahnmale erinnern an die Gräueltaten. Aber die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels ist immer noch schwerfällig.

Von Leila Knüppel

