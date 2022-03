Solch eine Boeing 737 der China Eastern Airlines ist im Südwesten Chinas abgestürzt. (IMAGO / CHROMORANGE)

Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern Airlines bestätigte den Tod von Passagieren und Besatzungsmitgliedern, ohne eine genaue Zahl der Opfer zu nennen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief die Airline dazu auf, mit den Folgen des Unglücks angemessen umzugehen und potenzielle Gefahren für den Flugverkehr zu untersuchen. Die Fluggesellschaft ordnete daraufhin sofort an, dass alle Boeing 737 ihrer Flotte vorerst am Boden bleiben müssen.

Laut dem Online-Dienst "Flightradar", auf dem Flüge in Echtzeit verfolgt werden können, war das Flugzeug erst sechs Jahre alt. Es war gegen 13 Uhr Ortszeit in Kunming gestartet. Etwa eine Stunde später ließ sich das Flugzeug nicht mehr verfolgen. Die Daten zeigen, dass die Maschine zunächst deutlich an Tempo verlor und dann steil nach unten ging. Chinesische Staatsmedien sprechen von einem "Unfall". Details nannten sie jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.