Nach der Parlamentswahl in Bulgarien hat Ministerpräsident Borissow angesichts der voraussichtlich schwierigen Koalitionsbildung die Einsetzung einer Expertenregierung angeboten.

Auf diesem Weg könne man bis Dezember Verantwortung übernehmen und die Corona-Pandemie bewältigen, sagte Borissow. Seine Partei GERB war aus der Wahl am Sonntag Prognosen zufolge mit 25 Prozent als stärkste politische Kraft hervorgegangen. Allerdings könnten in dem neuen Parlament bis zu sieben Parteien vertreten sein. Die meisten von ihnen hatten eine Allianz mit der GERB im Vorfeld ausgeschlossen. Auf Platz zwei kommen die Sozialisten mit etwas mehr als 17 Prozent, gefolgt von der Protestpartei "Es gibt ein Volk" des Kabarettisten Trifonow mit rund 15 Prozent. Das Endergebnis wird erst in einigen Tagen erwartet.



Ministerpräsident Borissow, der seit 2009 fast durchgehend an der Macht ist, war zuletzt wegen Korruptionsaffären und dem Corona-Krisenmanagement in Bulgarien unter Druck geraten.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.