Bei der Schwimm-Europameisterschaft in Glasgow hat die deutsche Mannschaft überraschend die Gold-Medaille bei der Premiere der 4 x 200 Meter Freistil Mixed-Staffel gewonnen.

Das Quartett mit Jacob Heidtmann, Henning Mühlleitner, Reva Foos und Annika Bruhn siegte in 7:28,43 Minuten vor Russland und Großbritannien. Die Siegerzeit bedeutete zugleich deutschen Rekord. Im Vorlauf hatte die deutsche Mannschaft in anderer Besetzung in 7:35,16 Minuten die erste nationale Bestmarke aufgestellt.



Bei den European Championships wurden zudem zwei Weltrekorde gebrochen: Der Brite Adam Peaty siegte im Finale über 100 Meter Brust in 57,00 Sekunden. Damit unterbot der Weltmeister seine eigene Bestmarke von den Olympischen Spielen in Rio um 13 Hundertstelsekunden. Kurz darauf schwamm auch der Russe Kliment Kolesnikow über 50 Meter Rücken einen Weltrekord. Der 18-Jährige unterbot die alte Bestmarke um 24 Sekunden.