Die deutsche Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hat bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Südkorea die Bronzemedaille über fünf Kilometer gewonnen.

Die 22-jährige Würzburgerin teilt sich den dritten Rang mit der US-Amerikanerin Hannah Moore, die mit 57:58,0 Minuten die gleiche Zeit schwamm. Gold ging an Ana Marcella Cunha aus Brasilien, Silber an Aurélie Muller aus Frankreich.



Insgesamt haben die deutschen Freiwasserschwimmer bei der Weltmeisterschaft bisher drei Medaillen geholt. Am Dienstag gewann Florian Wellbrock Gold über zehn Kilometer, sein Teamkollege Rob Muffels holte Bronze.