Freiwasserschwimmerin Finnia Wunram hat bei der WM in Südkorea Silber über 25 Kilometer gewonnen.

Die 23-Jährige musste sich in Yeosu nur der brasilianischen Fünf-Kilometer-Weltmeisterin Ana Cunha geschlagen geben. Als Dritte schlug nach über fünf Stunden die Französin Lara Grangeon an.



Für Wunram ist es nach Bronze über fünf Kilometer in Kasan 2015 die zweite WM-Medaille ihrer Karriere. Sie hatte sich bereits auf der Zehn-Kilometer-Distanz für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert, dort war sie Achte geworden. Wunrams Silbermedaille ist das fünfte Edelmetall für das Freiwasserteam von Bundestrainer Stefan Lurz.



Zuvor hatte die Staffel Gold gewonnen. Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meißner und Rob Muffels setzten sich in Yeosu nach insgesamt fünf Kilometern vor Italien und den USA durch.