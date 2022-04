Energie-Einsparung

Temperaturen in Schwimmbädern werden gesenkt. (dpa | Moritz Frankenberg)

In Hallenbädern sollen die Temperaturen um ein Grad nach unten gehen. Damit leiste man auch einen Beitrag zur Reduktion der Abhängigkeit von russischem Erdgas, hieß es. Ausgenommen seien zwei Einrichtungen, in denen das Wasser mit Solarenergie erwärmt werde. In Berlin startet an diesem Wochenende die Freibadsaison.

