In Schleswig-Holstein entsteht damit das dritte schwimmende LNG-Terminal Deutschlands. Das Spezialschiff kann Flüssigerdgas von Tankern aufnehmen und es noch an Bord in Gas umwandeln. Im niedersächsischen Wilhelmshaven und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern hatten die Terminal-Schiffe bereits festgemacht.

Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Goldschmidt von den Grünen nannte die Ankunft des LNG-Tankers in Brunsbüttel einen weiteren Meilenstein auf dem Weg hin zu einer sicheren Energieversorgung ohne - Zitat - russisches Kriegsgas.

