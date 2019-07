In Köln werden heute Hunderttausende zum Christopher Street Day erwartet.

Neben der Berliner Parade gilt diese als eine der größten Veranstaltungen von Schwulen, Lesben und Transgender in Europa. Diesmal sind 76 Wagen und 70 Fußgruppen dabei. Der Umzug findet seit 1991 alljährlich am ersten Juliwochenende statt.



Bereits gestern hatten Hunderttausende in Madrid ein Zeichen für die Rechte von Homosexuellen gesetzt. Nach Polizeiangaben gingen rund 400.000 Menschen auf die Straße. Auch in anderen europäischen Städten gab es Gay-Pride-Paraden. Sie erinnern in diesem Jahr auch an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.