Australiens Premierminister Morrison will ungeachtet der Buschbrände an seiner Kohle-Politik festhalten.

Er werde sich nicht von den traditionellen Industriezweigen abwenden und damit die Arbeitsplätze von tausenden Australiern abschreiben, sagte er in mehreren Interviews. Auf wirtschaftsschädigende Ziele lasse er sich nicht ein, führte er mit Blick auf Forderungen von Klimaschützern aus. Wegen der extremen Dürre und Hitze sind die Buschbrände in diesem Jahr in Australien besonders zerstörerisch. Vergangene Woche hatte es an mehreren Tagen Hitzerekorde gegeben. Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg kritisierte auf Twitter, nicht einmal Katastrophen wie diese schienen zu politischem Handeln zu bewegen.