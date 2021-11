Die rund 800 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffs Sea-Eye 4 sind in Sizilien an Land gegangen.

Mitarbeiter des italienischen Roten Kreuzes betreuten die Flüchtlinge beim Verlassen des Schiffs im Hafen von Trapani. Die meisten der Migranten sollen aufgrund der Corona-Regeln zunächst in zwei Quarantäne-Booten untergebracht werden.



Die italienischen Behörden hatten der Sea-Eye 4 gestern das Anlegen in Trapani erlaubt. Unter den mehr als 800 Geretteten sind nach Angaben von Sea-Eye auch viele Kinder und Jugendliche. Die Migranten waren in verschiedenen Einsätzen im Mittelmeer aus zum Teil seeuntauglichen Booten gerettet worden.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.