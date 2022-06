Mittelmeer

Das deutsche Rettungsschiff SeaE-ye 4 (Imago)

Die Mannschaft des Rettungsschiffes hat nach Angaben der Regensburger Organisation Sea-Eye in drei Einsätzen seit gestern mehr als 350 Männer, Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht. Bereits am Montag waren weitere 63 Flüchtlinge und Migranten gerettet worden.

Bei der letzten Rettung in der vergangenen Nacht habe die Crew ein schweres Unglück noch verhindern können, erklärte die Organisation. Die Menschen hätten großes Glück gehabt, dass die "Sea-Eye 4" zum Zeitpunkt des Notrufs weniger als drei Stunden entfernt gewesen sei. Bei ihrem Eintreffen sei in dem Schlauchboot kaum noch Luft gewesen. Von staatlichen Akteuren habe es keine Reaktion auf Notrufe der Migranten gegeben.

