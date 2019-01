Die 49 Flüchtlinge auf den beiden deutschen Rettungsschiffen Sea-Eye und Sea-Watch sind in Malta an Land gegangen.

Die Menschen hatten zum Teil seit kurz vor Weihnachten, zum Teil seit kurz vor dem Jahreswechsel auf den Schiffen ausgeharrt. Am Ende erklärten sich acht europäische Länder bereit, die Migranten aufzunehmen. Es sind Deutschland, Frankreich, Irland, Portugal, Rumänien, Luxemburg, die Niederlande und Italien. Die Organisation "Sea-Watch" twitterte, nach 19 Tagen auf See hätten die Menschen endlich einen sicheren Hafen gefunden. Weiter hieß es, Politik dürfe nie auf Kosten von Menschen in Not gemacht werden.



Malta bestand im Zuge der Einigung darauf, dass auch ein Großteil von mehr als 200 weiteren Flüchtlingen auf andere EU-Staaten verteilt wird. Sie waren von der maltesichen Marine im Dezember aufgegriffen worden. Deutschland nimmt insgesamt 60 Menschen auf.