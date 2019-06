Die Festnahme der Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" ist in Deutschland mit Kritik aufgenommen worden.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, sprach von einer Schande für Europa. Er sei traurig und zornig, dass eine junge Frau verhaftet worden sei, weil sie Menschen gerettet und sicher an Land gebracht habe.



Die Kapitänin war festgenommen worden, nachdem sie mit ihrem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" in der vergangenen Nacht im Hafen der italienischen Insel Lampedusa angelegt hatte. Die Justiz wirft ihr Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vor. Ihr Schiff wurde beschlagnahmt. Die 40 Flüchtlinge, die noch an Bord waren, konnten das Schiff inzwischen verlassen. Mehrere Länder wie Deutschland, Portugal, Frankreich und Luxemburg haben sich bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen.