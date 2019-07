Der Einsatzleiter der "Sea-Watch 3", Philipp Hahn, wirft der Politik eine grundsätzliche Untätigkeit bei der Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer vor.

Es sei enttäuschend, dass es in dieser Frage immer noch keine Lösung gebe, sagte Hahn im Deutschlandfunk (Audio Link). Wäre die Industrie betroffen, gäbe es schon längst eine Lösung. Im Fall des Rettungsschiffs "Sea Watch 3" habe man von Anfang an darum gebeten, dass ein Hafen zugewiesen werde. Die Staaten seien jedoch inaktiv geblieben. Deshalb habe seine Crew das Selbstverständliche getan und die Flüchtlinge so schnell wie möglich in Italien an Land gebracht.

Vorwürfe auch von Kapitänin Rackete

Auch die Kapitänin Rackete äußerte sich kritisch. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" erhob sie Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Während ihres Rettungseinsatzes habe sie den Eindruck gehabt, dass auf nationaler und internationaler Ebene niemand habe helfen wollen. Deutsche Kommunen wären zwar dazu bereit gewesen, Migranten von der "Sea-Watch-3" aufzunehmen. Dies sei dann aber an Bundesinnenminister Seehofer gescheitert, der offenbar keine Lust gehabt habe, die Angebote der Städte anzunehmen.



In einem Gespräch mit dem ARD-Magazin "Panorama" ergänzte die 31-Jährige, dass ihr die libysche Küstenwache vorgeschlagen habe, im Hafen von Tripolis anzulegen. Dies sei aber unter keinen Umständen in Frage gekommen, da Tripolis kein sicherer Hafen sei und Libyen ein Bürgerkriegsland. Vor diesem Hintergrund stehe sie zu ihrer Entscheidung, den italienischen Hafen Lampedusa angesteuert zu haben.

Klage wegen Verleumdung in Arbeit

Rackete kündigte auch an, juristisch gegen Italiens Innenminister Salvini vorzugehen. Einer ihrer Anwälte sagte einem italienischen Radiosender, er habe eine Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede vorbereitet. Salvini reagierte bereits auf Twitter und bezeichnete Rackete als - so wörtlich - reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin.



Das Schiff von „Seawatch“ war unter ihrem Kommando trotz Verbots in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. An Bord befanden sich 40 Flüchtlinge und Migranten. Nach dreitägigem Hausarrest befindet sich Rackete derzeit an einem geheimen Ort und wartet auf weitere gerichtliche Vernehmungen.

Kundgebungen in ganz Deutschland

In ganz Deutschland finden heute Kundgebungen für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer und für sichere Fluchtwege statt. Dazu hieß es von Seiten der internationalen "Seebrücke"-Bewegung, der Anlass sei eine fortwährende Behinderung und Kriminalisierung der Helferinnen und Helfer.

Veranstaltungen sind in mehr als 80 Städten geplant, darunter Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig und München.



Mit den Aktionen soll auch der Einsatz von Carola Rackete gewürdigt werden.