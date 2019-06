Die deutsche Kapitänin des Sea-Watch 3, Carola Rackete, hat ihr Vorgehen bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer verteidigt.

Wenn uns die Gerichte nicht freisprechen, dann die Geschichtsbücher, sagte sie Spiegel Online. Ihr drohen Haft- und Geldstrafen, weil sie unerlaubt zur italienischen Insel Lampedusa gefahren ist. Sie sei bereit, die Konsequenzen zu tragen, führe die 31-Jährige aus. Der Bürgermeister von Palermo habe dafür ein Wort gefunden: constitutional obedience, also in etwa verfassungsmäßiger Gehorsam. Rackete fügte hinzu, sie könne die Risiken für die psychische und physische Gesundheit der Menschen an Bord nicht weiter verantworten. Diese hätten Grundrechte, derer sie lange genug beraubt worden seien.



Die italienischen Behörden ermitteln bereits gegen die Frau wegen des Verdachts der Unterstützung von Menschenhändlern. Das teilte die Anklagebehörde auf Sizilien mit. Der italienische Innenminister Salvini bezeichnete sie und ihre Mannschaft als Piraten, die kriminellen Banden den Schmuggel von Afrikanern nach Europa ermöglichten.

Claus-Peter Reisch wurde bereits verurteilt

Die Kapitänin hatte vor Kurzem Flüchtlinge aus einem Schlauchboot vor der Küste Libyens gerettet und trotz eines Verbots die Insel Lampedusa angesteuert. Die "Sea-Watch 3" liegt seitdem in Sichtweite des Hafens. Zwei der insgesamt 42 Flüchtlinge durften inzwischen aus medizinischen Gründen an Land gehen.



Auf Malta wurde vor Kurzem der Kapitän der Dresdner Organisation Mission Lifeline, Claus-Peter Reisch, zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er die "Lifeline»" mit mehr als 230 Migranten 2018 in maltesische Gewässer gesteuert hatte.



Wie die Regierung in Rom mitteilte, hat sie inzwischen Zusagen von fünf europäischen Ländern erhalten, die Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" aufzunehmen. Außenminister Moavero sagte, es handele sich um Finnland, Luxemburg, Portugal, Deutschland und Frankreich.

"Mutige Frau" - "Hoffnung auf eine menschliche Welt"

In Italien wird Rackete von einigen als "mutige Frau" und "Hoffnung auf eine menschliche Welt" gefeiert. Für andere ist sie ein Feindbild. Die Chefin der Rechtspartei, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sagte, die "Sea-Watch 3" müsse versenkt werden. Italiens Agrarminister Gian Marco Centinaio meinte, Rackete gehe mit den Italienern wie mit "Dorftrotteln" um.



Die 31-Jährige hat eine Ausbildung als Nautische Offizierin in Norddeutschland gemacht. Bevor sie zu Sea-Watch ging, stand sie unter anderem für Greenpeace und das Meeresforschungsinstitut Alfred-Wegener-Institut auf der Schiffsbrücke. Dort ging es damals um Polarforschung.